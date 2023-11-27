بقرار من فيفا .. الركلات الحرة والركنيات تقترب من الانضمام لصلاحيات حكام الفيديو الجدلية!

الاجتماع القادم سيتم مناقشة الأمر فيه!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن إمكانية توسيع صلاحيات حكام تقنية الفيديو ومنحهم قدرة أكبر على التدخل في أحداث المباريات وتنبيه حكم الساحة لها.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز"، والتي أكدت أن الاجتماع الذي سيتم هذا الأسبوع لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم سيتم مناقشة الأمر فيه.

وأكدت الصحيفة أن القرار الجديد سيمنح حكام تقنية الفيديو صلاحية أوسع، ليقرروا صحة الركلات الثابتة والركنية وغيرها من الأمور الأخرى التي تتضمن الحصول على بطاقة صفراء ثانية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن أكدت كذلك أن هذا الاجتماع لن يتم حسم الأمر خلاله، بينما سيتم طرحه فقط للنقاش على أن يتم اتخاذ قرار نهائي في مارس المقبل.

جدير بالذكر أنه هناك العديد من الشكاوى في مباريات كرة القدم حاليًا بالفعل بسبب تأخر اللعب وتوقف المباريات لأوقات طويلة بسبب تقنية الفيديو.