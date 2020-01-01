بقرار من المحكمة عزل عبد الله آل ثاني رئيس نادي ملقا

عزل لستة أشهر بقرار من محكمة إسبانية

حكمت محكمة إسبانية، بعزل عبد الله بن ناصر آل ثاني من منصبه كرئيس لنادي ملقا الإسباني لفترة مؤقتة.

ويأتي قرار المحكمة بعزل رئيس النادي من منصبه لمدة ستة أشهر، بسبب عدد من الاتهامات بينهما تهمة اختلاس الأموال.

وخلال فترة العقوبة سيقوم المسؤول القضائي، المعين من المحكمة بإدارة أمور النادي خلال الأشهر القادمة.

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رجل الأعمال القطري، أمامه خمسة أيام لتقديم استئناف ضد الحكم في المحكمة، قبل أن يبدأ حيز التنفيذ.

آل ثاني، اشترى نادي ملقا في 2010، ونجح في الوصول لدوري أبطال أوروبا بعد عامين.

مدافع الأهلي السعودي الشاب قريب من ملقا الإسباني

وتعاقد النادي مع العديد من اللاعبين البارزين لتحقيق هدفه في 2021، وعلى رأسهم رود فان نيلستروي وسانتي كازورلا، تحت القيادة الفنية للمدرب مانويل بيليجريني.

وفي نهاية المطاف اضطر النادي الإسباني، لبيع عدد كبير من لاعبيه بسبب الصعوبات المالية قبل أن يهبط الفريق للدرجة الثانية في 2018.

جدير بالذكر أن ملقا يحتل المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب الدرجة الثانية الإسباني برصيد 34 نقطة.