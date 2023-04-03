بقبلة وأغنية .. زوجة أشرف حكيمي توجه رسالة مبطنة للمغربي

زوجة حكيمي قررت مغادرة باريس بصورة نهائية..

يبدو أن هبة عبوك قررت الرحيل نهائيًا عن العاصمة الفرنسية باريس، بعد انفصالها عن المغربي أشرف حكيمي نجم نادي باريس سان جيرمان.

الممثلة الإسبانية التي قررت الانفصال عن حكيمي بعد اتهامه بالاعتداء جنسيًا على فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا، كانت قد تركت المنزل وتوجهت إلى دبي مع طفليها.

ونشرت هبة عبوك عبر خاصية القصص في حسابها على تطبيق "إنستجرام" مقطع فيديو قصير وهي تقود سيارتها في باريس، مع برج إيفل في الخلفية، وأغنية "لا، أنا لا أندم على شيء" للمغنية الفرنسية إديث بياف، وهي على ما يبدو رسالة مبطنة موجهة إلى حكيمي.

ويبدو أن الممثلة الإسبانية قررت أن تبدأ حياتها من الصفر وتعود من جديد إلى إسبانيا، والتركيز بشكل كامل على العودة إلى مهنتها، والاعتناء بأطفالها.

كما نشرت أيضًا صورتين جديدتين لشكر كل من دعموها على الفترة الصعبة التي عاشتها بعد انفصالها عن أشرف حكيمي.