"آخر بقايا موسم الهبوط" .. الأهلي يقترب من وداع لاعب جديد بعد ماكسيمين

عرض جديد مُرحب به من قبل الأهلي..

يقترب الأهلي السعودي من وداع أجنبي آخر خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد رحيل آلان سانت ماكسيمين نحو فنربخشه التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد.

الراقي لم يبرم أي صفقة جديدة حتى الآن، فيما يحاول الاستغناء عن بعض لاعبيه في ظل قرار تقليص القوائم إلى 25 لاعبًا منهم عشرة أجانب، بشرط أن يكون من ضمنهم اثنين من مواليد عام 2003 فيما فوق.

وفي هذا الشأن، وبحسب صحيفة "kocaeli" تقدم نادي كوجايلي سبور التركي بعرض جديد لقلعة الكؤوس للظفر بخدمات المهاجم البرازيلي ماركو أمارال بشكل نهائي، بعدما قضى الستة أشهر الماضية معارًا له.

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وأوضحت الصحيفة أن أمارال اتفق مع النادي التركي على كافة بنود التعاقد بالفعل، ويتبقى فقط الاتفاق مع الأهلي، المُرحب بإتمام الصفقة.

يذكر أن البرازيلي كان قد انضم للراقي في شتاء 2023، حيث النصف الثاني من موسم مشاركته في دوري يلو للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.

وعقب نهاية ذاك الموسم، أعير أمارال لنادي ووهان ثري تاونز الصيني لمدة ستة أشهر، ثم إعارة جديد للنادي التركي في يناير 2024.

ويعد ماركو اللاعب الوحيد الذي لا يزال على قيد الأهلي ممن تم التعاقد معهم في موسم الهبوط من أجانب، إذ رحل جميعهم.