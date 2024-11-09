لا يتعلق بالشرط الجزائي .. سبب جديد يدفع الاتفاق لبقاء ستيفن جيرارد رغم ثلاثية الهلال!

رحيل جيرارد عن الاتفاق ليس بالأمر السهل..

أصبح مصير الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتفاق، هو أحد الملفات الرئيسة في الأوساط الرياضية السعودية، في ظل انهيار نتائج النواخذة تحت قيادته في الفترة الأخيرة.

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وواصل الاتفاق سلسلة نتائجه المترنحة تحت قيادة جيرارد، بعد خسارته أمام الهلال بنتيجة (1-3) على ملعب المملكة أرينا، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، علمًا بأن الاتفاق حقق نقطتين فقط في آخر 7 مباريات، ليحتل المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، كما ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور الـ16، بعد الخسارة أمام الجبلين، الذي ينشط في دوري يلو، بثلاثة أهداف لهدف.

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وذكر موقع Givemesport، أن جيرارد لا يزال يحظى بدعم كبار اللاعبين في نادي الاتفاق، رغم انهيار النتائج، فيما يصر حاتم المسحل، مدير الكرة بالنادي، على التحلي بالصبر مع المدرب الإنجليزي، خاصة وأن العلاقة بين الثنائي قوية، فيما يحرص صناع القرار في الاتفاق على تجنب اتخاذ أي قرار متسرع بشأن أسطورة ليفربول.

ويرى مسؤولو نادي الاتفاق، بأن احتلال المركز السادس في الموسم الماضي، كان بمثابة نجاح كبير من قِبل كتيبة جيرارد، ولا يزال النادي يعمل على بناء الفريق، كما يعتقد النادي أن مدرب حراس ليفربول السابق، جون أتشتيربيرج، الذي قدم إلى الدمام في الصيف المقبل، سيكون تأثيره إيجابيًا.

ويرجح الاتفاق تراجع مستوياته إلى غياب المدافع الإسكتلندي جاك هيندري، للإصابة، والذي يُتوقع عودته في أوائل يناير، كما يغيب قلب الدفاع المخضرم عبد الله الخطيب.

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وتعد النقطة المضيئة في مسيرة جيرارد مع الاتفاق هذا الموسم، هي الفوز في أولى مباراتين ببطولة كأس الخليج للأندية، على حساب الرفاع البحريني (3-1) والقادسية الكويتي (1-0)، ليتزعم صدارة المجموعة الثانية، ويصبح أحد المرشحين للمنافسة على اللقب.

وكان الناقد الرياضي عبد العزيز الغيامة قد أرجح قرار إدارة الاتفاق - مسبقًا - بعدم إقالة ستيفن جيرارد، بأن النادي سيكون مُلزمًا بدفع شرط جزائي يقدر بمبلغ 56 مليون ريال.