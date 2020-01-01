بقاء بالإكراه أم وفاء؟ ميسي مستمر في برشلونة رغم "معاناته"!

ماذا سيجني برشلونة وماذا سيجني ميسي؟

أخيرًا أنهى ليونيل ميسي الجدل وأكد استمراره في برشلونة حتى نهاية عقده في الصيف المقبل، وأعلن بوضوح استحالة ذهابه إلى المحاكم ومواجهة النادي الكتالوني تقديرًا لتاريخهما المشترك.

ميسي أشار إلى أن قرار الرحيل لم يكن نتيجة للهزيمة الثقيلة من بايرن ميونخ بـ8 أهداف لهدفين، بل إنه أراد ذلك طوال العام بعد ما عاناه من عدم وجود مشروع في النادي طوال السنوات الماضية.

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الشرط الجزائي في عقد ميسي مع برشلونة كان 700 مليون يورو، ممثلو البرغوث بدورهم قالوا أن حقه الرحيل مجانًا هذا الصيف، لكن البرسا تمسك بموقفه وكان الحل الأخير للطرفين هو اللجوء للمحكمة.

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بقاء بالإكراه أم وفاء؟

يقول ميسي "هذا هو السبب الذي سيجعلني أستمر في النادي، لقد أخبرني الرئيس أن الطريق الوحيد لرحيلي هو دفع 700 مليون يورو، وذلك الأمر مستحيل، وكان هناك طريقًا آخر للرحيل عن طريق المحاكم، لكنني لن أقف أمام برشلونة أبدًا في ذلك الموقف، لأنني أحب ذلك النادي بعد كل ما منحوني إياه منذ وصولي".

تطرح هذه المقولة أسئلة كثيرة، هل حقًا استمر ميسي في برشلونة وفاءً منه للنادي ولإنهاء مسيرته هناك بصورة تبدو جيدة بنهاية الموسم المقبل، أم لإدراكه أن قضية الشرط الجزائي خاسرة، أو على الأقل ستعطل مسيرته لفترة قبل الانتقال إلى أي نادٍ جديد؟

تقول أغلب تقارير الصحف في السابق أن جزءًا مما فجّر غضب ميسي كان المدرب رونالد كومان، الذي أخبره في أول حوار بينهما أن امتيازات الليو داخل غرف خلع الملابس قد انتهت بوصوله وأن الجميع سواسية، وبالإشارة إلى أن ميسي اشتكى من عدم وجود "مشروع"، فهل يبدو حقًا الوفاء وحده هو سبب بقائه؟

بالنظر إلى أغلب المعطيات، فإن ميسي أُجبر على البقاء في نهاية المطاف ولم يتعلق الأمر بالوفاء حتى وإن وُجِد، فمن الواضح أن إدراك اللاعب صعوبة موقفه القانوني من جهة، ومن جهة أخرى أن كافة السلطات الإسبانية ستقف مع البرسا ضده، كان كافيًا ليختار الحل الأسهل والأفضل لنفسه ولكل الأطراف، ألا وهو البقاء.

لم تتأثر إدارة برشلونة برغبات ميسي كثيرًا، الجميع يُدرك أنه أراد أن يكون ماوريسيو بوتشيتينو هو المدرب الجديد، لكن في النهاية اختير كومان، الإدارة أيضًا في طريقها للتخلص من صديقه المقرب بطريقة غير جيدة، لويس سواريز، كلها عوامل أدت إلى انفجاره، فهل استيقظ فجأة ميسي وتذكر قيمة البرسا؟ لا يبدو هذا الكلام منطقيًا، بل إن تسلسل الأحداث يُخبر الجميع بحقيقة واضحة وهي أن البقاء جاء بالإكراه وطُعِّم فقط بمفهوم الوفاء والحب.

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ربح اقتصادي

بحسبة اقتصادية سريعة، سيجني ميسي أموالًا طائلة إذا انتقل مجانًا إلى أي فريق بنهاية عقده، قيمة ما سيتقاضاه ستتضاعف لعدم وجود قيمة شراء، إلى جانب ما ستمنحه له إدارة البرسا من مكافأة بعد نهاية هذه المسيرة الطويلة.

هذا العامل مهم جدًا في فهم لماذا فضّل ميسي البقاء في النهاية، إلى جانب أن الأموال التي سيكسبها والده نفسه من الوساطة في صفقة انتقاله مستقبلًا أيضًا ستتضاعف إذا كانت الصفقة مجانًا.

هل يبدو الأمر أنه يتعلق بالوفاء فقط؟ أم أن الأمر له شقين الأول قانوني والآخر اقتصادي وإدراك اللاعب وأسرته أن الأرباح حتى العاطفية ستتضاعف إذا ما استمر هذه السنة؟ الأمر أشبه بإكراه واختيار، مزيج بين الإثنين.

هل سيتأثر أداء ميسي بكل ما حدث؟

لا يمكن لأي شخص أن يُجيب على تساؤل إذا ما كان ميسي سيؤدي بصورة سيئة في الموسم المقبل بعد كل هذه الأحداث أم سيواصل تألقه وحمله لبرشلونة على كتفيه كالعادة، لكن ثمة عوامل بمقدورها أن تخبرنا بالكثير.

ميسي دائمًا وأبدًا محكوم بالمنافسة الفردية مع كريستيانو رونالدو وغيره من النجوم، من المستحيل أن يُضحي بعامٍ كامل يظهر فيه بصورة سيئة أو مستوى متواضع، بل على النقيض، لا يضيع ميسي أي فرصة لبرهنة أنه الأفضل في العالم مهما كان حجمها.

من جهة أخرى، إذا افتُرضت حسن النية فإن استمرار ميسي سيجعله يود أن ينهي مسيرته في كامب نو بالصورة المثالية، وما هي؟ بالتحديد جلب لقب دوري أبطال أوروبا، وإن كانت الفكرة صعبة إن لم تكن مستحيلة حاليًا قياسًا بقائمة الفريق المليئة بالعثرات والثغرات.

الشيء الذي يغفله البعض أن انتخابات النادي ستقام في مارس المقبل، هذه الفترة قد تُغيِّر الكثير، فوصول شخص آخر غير بارتوميو للرئاسة من شأنه أن يمنح الأمل للجمهور في بقاء ميسي حتى الاعتزال، ومن جهة أخرى يزداد مردوده على أرض الواقع.

لكن في النهاية، الأمر برمته سوف يتوقف على الطريقة التي سيتعامل بها رونالد كومان مع البرغوث، فنوعية اللاعبين مثل ميسي في حالة إلى تعامل من نوع خاص أتقنه بيب جوارديولا من قبل وفهمه مدرب متواضع مثل إرنستو فالفيردي وكان ذلك كفيلًا له للنجاح ولو رقميًا لعامين بفضل مجهودات الليو وأفعاله في أرض الملعب.

إذا استمر كومان في التعامل بهذا القدر من الجفاف أو المساواة بين ميسي وزملائه، فالأكيد أن اللاعب لن يشعر بالسعادة وستتضاعف الأسباب التي من شأنها أن تقلل من مستواه، أما إذا نجح الهولندي في كسب ود الأرجنتيني، فأمور كثيرة ستتغير وستزداد عوامل أن يُقدم ميسي موسمًا للتاريخ في كتالونيا.