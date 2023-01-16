بفيديو ساخر .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للهلال والنصر قبل قمة باريس

المباراة ستجمع قطبي الرياض تحت قيادة جالاردو ضمن فعاليات موسم الرياض

Shahid

أجواء خاصة يخلقها تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، قبل مواجهة موسم الرياض بين الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، وهذه المرة يسخر من الوضع حال فوز الفريق السعودي.

الزعيم والعالمي مجتمعان تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، يواجهان الفريق الفرنسي، في 19 من يناير الجاري، في لقاء ودي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وسخر وزير الترفيه من وضع الهلال والنصر حال فوز فريقهما بالمباراة، إذ نشر فيديو لشخصين أحدهما يرتدي القميص الأزرق والآخر القميص الأصفر، يحملان كأسًا بعدما قاموا بشقه لنصفين، معلقًا: "وضعنا إذا فزنا في الكأس .. كلنا موسم الرياض".

يذكر أنه من المقرر - بحسب ما أعلن آل الشيخ بالأمس - أن يتم الإعلان الليلة عن التشكيل الذي سيخوض اللقاء، على أن يكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ لاعب النصر، هو قائد الفريق السعودي.

وستكون هذه هي أول مباراة بخوضها رونالدو في السعودية بعد انضمامه للعالمي، على أن تكون أول مباراة رسمية له أمام الاتفاق في 22 من يناير الجاري، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

Shahid