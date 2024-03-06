بفرمان من لابورتا وديكو .. برشلونة يسعى وراء "قاهر كلوب" لخلافة تشافي

دي زيربي والثلاثي الألماني في الصورة

كشفت تقارير صحفية، عن اسم جديد على لائحة إدارة برشلونة من أجل قيادة الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وكان تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، قد أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير له مع البلوجرانا، في ظل تراجع نتائج الفريق الذي ودع كأس الملك وكأس السوبر الإسباني، بينما يحتل المركز الثالث في الليجا خلف ريال مدريد المتصدر بفارق 8 نقاط ونقطة وحيدة عن جيرونا الوصيف.

وأكدت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، تلقى اتصالات من إدارة برشلونة لجس نبضه ومعرفة موقفه من قيادة النادي الكتالوني في الموسم المقبل.

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وأوضحت أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، متحمس كثيرًا لإسناد مشروع النادي المستقبلي إلى أرتيتا الذي وضع الجانرز على طريق البطولات وصنع فريقًا منافسًا في إنجلترا.

ويعتبر أرتيتا من أفضل المدربين في البريميرليج هذا الموسم، حيث استطاع أن يمنح الجانرز شخصية قوية، وارتفعت أسهمه في الفترة الأخيرة خصوصًا بعد قيادة آرسنال للفوز على ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب بنتيجة (3-1)، وهو المدرب الوحيد الذي استطاع أن يقهر الريدز هذا الموسم مع أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام.

وأشارت "ريليفو" إلى أن جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أيضًا يرحب بفكرة التعاقد مع أرتيتا، لكن الأمر لن يكون سهلًا خصوصًا أن لاعب البارسا السابق لديه عقد مع آرسنال حتى صيف 2025 وإذا أراد تحريره سيكون مضطرًا لدفع مقابل ضخم لإدارة الجانرز.

وأوضحت الشبكة، أنه بصرف النظر عن شخصية أرتيتا، يواصل برشلونة رحلة البحث عن خليفة تشافي، حيث لا يزال الخيار الألماني قائمًا والذي يتمثل في التعاقد مع واحد من الثلاثي هانز فليك، توماس توخيل وجوليان ناجلسمان، دون إغفال اسم الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون والذي يتشابه موقفه مع أرتيتا.