بفارق كبير عن أقرب فريق .. ريال مدريد الأكثر حصولًا على ركلات جزاء!

النادي الملكي كان يشكو من التحكيم قبل أسابيع قليلة.

كان نادي ريال مدريد يشكو من سوء الإدارة التحكيمية المسندة لمبارياته في الدوري الإسباني قبل أسابيع قليلة بعد تعثره في في مواجهة رايو فاييكانو في بداية نوفمبر.

لكن صحيفة "سبورت" نشرت إحصائية للنادي الملكي حول ركلات الجزاء التي حصل عليها خلال الموسم الجاري، حيث وصل للركلة رقم 17 حتى الآن.

الصحيفة انتقدت حصول الفريق على هذا العدد من ركلات الجزاء، في حين أن أقرب المنافسين له وهو مارسيليا الفرنسي قد حصل على 11 ركلة فقط.

وكان آخر ركلة جزاء حصل عليها ريال مدريد أمام بلد الوليد، حيث تقدم كريم بنزيما للملكي بهدف في الدقائق الأخيرة قبل أن يضيف الثاني بنفسه قبل نهاية وقت اللقاء.

بشكل عام كان ريال مدريد قد نجح في الحصول على 23 ركلة جزاء في عام 2022 بينما إجمالي ما حصل عليه برشلونة كان خمسة فقط في كل المسابقات.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإسباني بنفس رصيد برشلونة الذي تعادل مع إسبانيول يوم السبت.