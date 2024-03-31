بـ4 طرق مختلفة .. إضعاف الهلال هو الحل الأفضل لإنقاذ الدوري السعودي

الهلال في طريقه لإحراز لقب الدوري

SHAHID

سطوة الهلال على الدوري السعودي أصبحت واضحة تمامًا، حتى مع ثورة الانتقالات وجلب المنافسين لأسماء كبار مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ورياض محرز إلا أن ذلك لم يمنع الهيمنة المطلقة للزعيم على البطولات بل وعزز ذلك بأرقام قياسية مذهلة.

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الهلال في طريقه للفوز بلقب دوري روشن، وقد حسمه عمليًا قبل 10 جولات من النهاية، بل ووصل في مسيرته المحلية والخارجية إلى 30 انتصار متتالٍ وهو رقم قياسي عالمي، هذا بجانب أنه الفريق الأقوى والأفضل فنيًا وبدنيًا، فرديًا وجماعيًا، على صعيد الأداء وكذلك الروح والرغبة والإصرار على مواصلة النجاح وعدم الشبع منها أبدًا.

رغم أن هذا إيجابي جدًا للهلال وجمهوره، إلا أنه عكس صورة سلبية عن الدوري السعودي وجعل العديد من الجماهير تنفر عن مشاهدته بعد حسمه عمليًا لصالح الأزرق، إذ لم تعد هناك التنافسية المطلوبة لالتفاف المشاهدين حول شاشات التلفاز.

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ما الحل؟ إن كان دعم المنافسين بكل تلك الأموال والنجوم لم ينفع مع الهلال، فما الحل المناسب؟ التاريخ يُخبرنا عن الحل المناسب .. التاريخ يقول لنا كيف انتهت سيطرة فرق مثل ميلان ساكي وكابيلو، برشلونة جوارديولا، مانشستر يونايتد السير فيرجسون، ريال مدريد رونالدو وزيدان، واتحاد البلوي في السعودية.

التاريخ يتحدث ويقول أن الحل الأفضل وربما الوحيد هو إضعاف الهلال وتخفيض جودته درجة أو درجتين، لأن المنافسين وصلوا بالفعل إلى السقف الأعلى في معيار الجودة الذي يُمكن أن يصلوه ولا يمكن لهم امتلاك المزيد من القوة والجودة!

الفرق السابق ذكرها لم تفقد سيطرتها على البطولات المحلية وحتى القارية سوى بأخطاء أو أسباب منها وليس بقوة المنافسين، رحيل فيرجسون مثلًا أوقف هيمنة يونايتد وسمح للمنافسين، بمساعدة الاستثمار الخارجي، في اقتسام كعكة الدوري الإنجليزي، فيما خروج جوارديولا ومن ثم بقية النجوم بجانب المشاكل الإدارية دمرت البارسا تمامًا، وعقاب منصور البلوي وإبعاده عن الرياضة أوقف إعصار الاتحاد الذي دمر آسيا.

السؤال الأهم .. كيف يُمكن إضعاف الهلال وهز استقراره؟ 4 طرق مختلفة قد تؤدي إلى ذلك.

هز استقرار النادي إداريًا برحيل فهد بن نافل ونقله لرئاسة اتحاد الكرة.

توجيه ضربة فنية بإبعاد المدرب جورج جيسوس.

تقليل قوة البدلاء بنقل عدد من لاعبيه المحليين لأندية أخرى لزيادة فرص لعبهم.

تخفيض جودة الأجانب ببيع عدد منهم وجميعهم مميزين تحت بند الاستثمار والربح.

الهلال يعيش أفضل فتراته حاليًا والخيارات السابقة ربما هي الأفضل لإضعافه لكن هل يُمكن تنفيذها على أرض الواقع؟ ربما بتدخل من الجهات العليا لإنقاذ الدوري السعودي الموسم القادم من تكرار مأساة الموسم الجاري وغياب التنافسية، وهذا بالتأكيد سيسير بالتوازي مع استمرار دعم المنافسين بل وتفضيلهم بالدعم على حساب العملاق الأزرق.

SHAHID