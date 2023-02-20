بغيابات مؤثرة وظهور جوهرة "كاستيا" .. ريال مدريد يعلن قائمة مواجهة ليفربول

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد كشف عن القائمة المستدعاة لخوض مباراة ليفربول في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن القائمة التي ستتوجه إلى إنجلترا لمواجهة نادي ليفربول الإنجليزي، في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2022-23.

ريال مدريد يحل ضيفًا على ملعب "أنفيلد" مساء الثلاثاء، حيث يلاقي ليفربول في تكرار لنهائي لنسختي 2018 و2022 من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول عددًا من الغيابات عن خط الوسط، أبرزها الثنائي توني كروس وأوريليان تشواميني، فيما يتواصل غياب الفرنسي فيرلان ميندي الظهير الأيسر للفريق.

أما المفاجأة الأبرز، فكانت تواجد الأوروجوياني ألفارو رودريجيز لاعب فريق "كاستيا" في القائمة، وذلك بعدما أقنع أداء المهاجم الشاب أنشيلوتي خلال مواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني مساء السبت.

كما عاد الفرنسي كريم بنزيما إلى القائمة بعد تعافيه من الإزعاج العضلي الذي تعرض له، وجعله يغيب عن مواجهة أوساسونا.