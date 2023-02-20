بغيابات مؤثرة وظهور جوهرة "كاستيا" .. ريال مدريد يعلن قائمة مواجهة ليفربول

أحمد الغنامأحمد الغنام
|
Vinicius Álvaro Fede Valverde Real MadridGetty Images
ليفربول vs ريال مدريدليفربولريال مدريددوري أبطال أوروبا

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد كشف عن القائمة المستدعاة لخوض مباراة ليفربول في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن القائمة التي ستتوجه إلى إنجلترا لمواجهة نادي ليفربول الإنجليزي، في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2022-23.

ريال مدريد يحل ضيفًا على ملعب "أنفيلد" مساء الثلاثاء، حيث يلاقي ليفربول في تكرار لنهائي لنسختي 2018 و2022 من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول عددًا من الغيابات عن خط الوسط، أبرزها الثنائي توني كروس وأوريليان تشواميني، فيما يتواصل غياب الفرنسي فيرلان ميندي الظهير الأيسر للفريق.

أما المفاجأة الأبرز، فكانت تواجد الأوروجوياني ألفارو رودريجيز لاعب فريق "كاستيا" في القائمة، وذلك بعدما أقنع أداء المهاجم الشاب أنشيلوتي خلال مواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني مساء السبت.

كما عاد الفرنسي كريم بنزيما إلى القائمة بعد تعافيه من الإزعاج العضلي الذي تعرض له، وجعله يغيب عن مواجهة أوساسونا.

إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟

5789 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟

  • 56%دور الـ16
  • 17%ربع النهائي
  • 10%نصف النهائي
  • 17%النهائي
5789 الأصوات
معركة التريفيا الكبرى! لغاية ١٠٠٠٠$ من الجوائز اليومية
سجل الآن

اختيارات المحررين