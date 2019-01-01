بونجاح: ما حدث لمنتخبي مصر والمغرب جعلنا حذرين أمام غينيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد بغداد بونجاح، مهاجم منتخب الجزائر، على أن فريقه كان حذرًا أمام غينيا في كأس أمم إفريقيا، خوفًا من مصير منتخبي مصر والمغرب.

منتخبي مصر والمغرب ودعا بطولة كأس الأمم الإفريقية، على يد جنوب إفريقيا وبنين بالترتيب، وذلك في دور الـ16 ضمن منافسات البطولة القارية.

بونجاح قال خلال تصريحات لقنوات "بي إن سبورت": "لم يعد هناك فريق كبير أو صغير، والدليل ما حدث مع منتخبات كبيرة مثل مصر والمغرب، وخروجهما مبكرًا".

مهاجم الجزائر تابع: "جميع اللاعبين لعبوا بروح كبيرة أمام غينيا، واستغلوا كافة الفرص التي أتيحت، من أجل ضمان التأهل، وتجنب حدوث أي مفاجآت".

منتب الجزائر حقق الفوز على غينيا بثلاثة أهداف دون رد، في دور الـ16 ضمن منافسات البطولة القارية.

وينتظر الجزائر الفائز من مباراة مالي وكوت ديفوار، والتي ستقام مساء الأثنين، من أجل معرفة منافسه في دور الربع نهائي.