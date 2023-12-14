بعيدًا عن الـ3 نقاط .. ماتياس يايسله يكشف "أهم شيء له" في مباريات الأهلي

تصريحات ماتياس ياسيله بعد فوز الأهلي على الفيحاء

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أعرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، عن فخره الكبير بفريقه؛ بعد الفوز على الفيحاء، مساء يوم الخميس.

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الأهلي فاز على مستضيفه الفيحاء (4-0)، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وأكد يايسله في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، على أن فريقه عمل طوال الفترة الماضية، على تصحيح الأخطاء؛ من أجل المنافسة بقوة في الفترة القادمة.

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وأوضح المدير الفني الألماني، أن أكثر شيء مهم بالنسبة له في مباريات الأهلي؛ هو الخروج من أرضية الملعب، بدون أن يستقبل الفريق أي هدف.

وعن النتيجة الكبيرة أمام الفيحاء.. أشار يايسله، إلى أن الضغط الذي تم ممارسته على دفاعات الفريق المنافس؛ كان السبب الرئيسي في تسجيل الرباعية.

وأشاد ماتياس يايسله، بجماهير النادي الأهلي ومساندتها للفريق في كل مكان، مشددًا على أنهم طاقة جبارة، ويساعدون اللاعبين في تحقيق الانتصارات.

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