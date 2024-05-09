بعيدًا عن كرة القدم .. الكشف عن خطوة مسلي آل معمر "الاستثمارية" بعد النصر

تعرف على آخر خطوة مسلي آل معمر الجديدة

أصبح مسلي آل معمر على بعد خطوات من نهاية رحلته مع رئاسة شركة نادي النصر، حيث تُشير جميع الأخبار إلى أنه لن يترشح مرة أخرى لهذا المنصب، ليتوجه إلى خطوة استثمارية أخرى بعيدة عن كرة القدم.

وترأس مسلي آل معمر نادي النصر منذ أبريل عام 2021 لمدة 4 سنوات، ولكن بعد أن تم خصخصة العالمي وأصبح تابع لصندوق الاستثمارات العامة، ترشح آل معمر مرة أخرى ليفوز ويُصبح رئيسًا لشركة النادي.

وكشف حساب " THE WOLF OF TASI" على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، والمتخصص في عالم الاستثمارات، عن ترشح مسلي آل معمر لعضوية مجلس إدارة شركة نسيج العالمية.

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ونشر الحساب قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة العالمية، حيث يتواجد اسم مسلي مهدي آل معمر رقم 25 قي الكشف المكون من 26 مشرحًا.

ويترشح آل معمر على عضوية مجلس إدارة الشركة لمدة 4 أعوام، خلال الفترة من 15 يوليو 2024 حتى 15 يوليو 2028، لتكون هي خطوة رئيس النصر المقبلة والبعيدة عن كرة القدم.