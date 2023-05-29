بعيدًا عن كيميش .. بوسكيتس يختار خليفته الأنسب في برشلونة!

من الأفضل لخلافته؟ بوسكيتس يجيب!

تحدث سيرجيو بوسكتيس نجم برشلونة الراحل بنهاية الموسم الجاري عن أبطال إسبانيا، حول من يخلفه في وسط ملعب النادي الكتالوني، بينما تحبث الإدارة الرياضية عن خليفة لأحد أكثر اللاعبين أصحاب الآرث الكروي الممتد في كامب نو.

بوسكيتس أجري حوار صحفي مطول مع جريدة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية وتحدث خلاها عن اختياره خليفته في برشلونة قائلًا: "أعلم أن الكثير يتحدث عن لاعبين مثل رودري ومارتن زوبيمندي إنهم لاعبون جيدين جدًا وربما هم الأكثر قربًا من الهوية والأسلوب الذي نريده هنا، ولكنهم في نادٍ آخر الآن".

وأضاف متحدثًا عن ارتباط يوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ بالانتقال إلى برشلونة قائلًا: "هو مختلف قليلاً، يلعب في الكرة الألمانية وهو لاعب دولي، ليس علينا أن نبحث فقط عن نفس الهوية، بل يجب علينا أيضًا البحث عن لاعبين ذوي خصائص أخرى يمكن أن تكون مهمة في بعض المباريات، لدينا أيضًا لاعبين في الأكاديمية، مثل نيكو الذي يلعب على سبيل الإعارة مع فالنسيا، وأعتقد أنه يقوم بأداء جيد، على الرغم من أنه قد يفتقد بعض الاستمرارية، لديه موهبة كبيرة وقدرات كبيرة ويجب أن نعطي الفرصة للشباب الذين لديهم القدرات، واقتصاديًا، نعلم أننا لن نصرف الكثير في سوق انتقالات، وأبناء النادي يفهمون أسلوب لعبنا، ولدينا لاعبين في الأكاديمية يقدمون الكثير ولم نكن نتوقع ذلك".

وأتم: "أحب الثلاثة كثيرًا، لقد لعبت معهم، لم ألتقِ بزوبيمندي كثيرًا، لكني رأيته في منتخب تحت 21 سنة ولقد واجهناه في الدوري والكأس، أعتقد أن هؤلاء الثلاثة هم الأقرب إلى الحمض النووي لبرشلونة، والذين يمكن أن يساهموا أكثر، ثم إذا كنت ترغب في التعاقد مع لاعبين آخرين ذوي صفات مختلفة مثل البدنية أو الدفاعية، فهذا أيضًا ممكن وهناك لاعبون يمكنهم التكيف بقدراتهم الخاصة".