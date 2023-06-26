بعيدًا عن النجوم العالميين .. 3 صفقات محلية في الطريق إلى الاتحاد

تعرف على صفقات نادي الاتحاد بعد كريم بنزيما ونجولو كانتي

يعمل مسؤولو الاتحاد، على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقوة، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024؛ والذي يشهد مشاركة العميد، في بطولة كأس العالم للأندية.

الاتحاد يشارك في مونديال الأندية بالمملكة العربية السعودية، خلال شهر ديسمبر القادم؛ باعتباره حامل لقب دوري روشن للمحترفين، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي فارس الفزي، عن عمل مكثف من الإدارة الاتحادية؛ لحسم 3 صفقات محلية مميزة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشف الفزي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن مسؤولي العميد الاتحادي، يعملون كذلك للتعاقد مع نجوم عالميين، في 3 مراكز مختلفة.

تعاقد الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -، مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى مواطنه نجولو كانتي، متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي.

وعلى الجانب المحلي.. ارتبطت بعض الأسماء السعودية، بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ وعلى رأسهم ثنائي خط الدفاع حسان تمبكتي وعبد الله الحافظ، إلى جانب متوسط الميدان حسين القحطاني، والجناح الهجومي صالح العمري.