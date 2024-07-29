بعيدًا عن التدريب.. ساوثجيت مطلوب في وظيفة جديدة!

هل يقبل جاريث؟

تلقى جاريث ساوثجيت، المدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا، عرضًا لشغل وظيفة جديدة، بعد رحيله عن قيادة الأسود الثلاثة.

وأنهى ساوثجيت مسيرة امتدت 8 سنوات مع منتخب إنجلترا، عقب خسارة نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2024 أمام إسبانيا قبل أسبوعين.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أنه من المتوقع أن ينضم ساوثجيت كمحلل في برنامج Match of the Day الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية، مشيرة إلى أن (BBC) سوف تواجه منافسة كبيرة من شبكة ITV للحصول على توقيعه.

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يشار إلى أن ساوثجيت قد يكون زميلًا لجاري لينيكر في برنامج (BBC)، رغم أن لينيكر قد انتقده بشدة خلال يورو 2024، واصفًا إياه بأنه "غير كفء من الناحية التكتيكية".

وخلال الفترة التي قضاها في المسؤولية، قاد ساوثجيت منتخب الأسود الثلاثة إلى نهائيين في بطولة أوروبا ونصف نهائي كأس العالم، ما جعله أفضل مدرب لإنجلترا في القرن 21.