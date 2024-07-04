بعيدًا عن صراع الأهلي والنصر .. ديميرال يكشف مفاجأة كريستيانو رونالدو بعد تأهل تركيا في يورو 2024

بعد قيادة تركيا لربع نهائي اليورو..

كشف الدولي التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الكرة بالنادي الأهلي، عن مفاجأة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، له بعد قيادة تركيا لانتصار مثير على النمسا في كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

ولعب ديميرال دور البطولة، في تأهل الأتراك إلى ربع نهائي اليورو، بعدما سجل هدفين في مرمى النمسا، ليقود بلاده لانتصار ملحمي بنتيجة (2-1)، في مباراة دور الـ16 من البطولة الأوروبية.

وقال ديميرال، في تصريح لصحيفة "الصباح" التركية، إن كريستيانو رونالدو اتصل به بعد نهاية المباراة، من أجل تقديم التهنئة إليه على الانتصار والتأهل الأوروبي.

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وأكد ديميرال أن المنتخب التركي كان مستعدًا للمباراة جيدًا من الناحيتين الفنية والتكتيكية، وتم إبلاغ اللاعبين بنقاط ضعف الحارس المنافس، مضيفًا "في الأمر الواقع، تتويجنا بلقب اليورو يعد بمثابة حلم، ولكن فوزنا على النمسا، جعل الحُلم قابلًا للتحقيق الآن، والجميع أصبح يقول لبعضهم البعض (لماذا لا؟ نحن فريق ذو قدرات عالية. حتى الآن، لعبنا مباريات أقل من قدرتنا بشكل عام، ولكننا نتقدم من خلال زيادة الجهد في الملعب، خصومنا لا يدركون قدرتنا، وسنستمر في تحقيق المفاجأة كل يوم)".

وأشاد مدافع الأهلي بالحضور الجماهيري التركي، قائلًا "نحن نلعب على أرضنا وليس خارجها، لدينا دعم كبير، نشكر الجماهير التي لم تتركنا وحدنا".

وحجز منتخب تركيا مقعدًا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024، في انتظار تكرار إنجاز المربع الذهبي في يورو 2008، حيث يواجه نظيره الهولندي الذي تأهل بعد اكتساح رومانيا بنتيجة (3-0).