بعمر 55 عامًا.. كازويوشي ميورا على أعتاب العودة إلى أوروبا!

أسطورة بكل ما تحمل الكلمة من معنى

بعمر 55 عامًا، لا يزال الياباني كازويوشي ميورا مصرًا على إبهار العالم برغبته الكبيرة وحماسه الاستثنائي لمواصلة مشواره في عالم كرة القدم.

المهاجم السابق لجنوة ومنتخب اليابان مستعد للانطلاق في مغامرة جديدة داخل القارة الأوروبية، ولا يريد أن يستجيب لأي صوت يطلبه بالاعتزال.

بحسب ما أوردته صحيفة "نيكان سبورتس" اليابانية، فإن المهاجم الاستثنائي يعتزم الانتقال إلى البرتغال في يناير للعب مع فريق أوليفيرنسي الذي يحتل المركز الرابع عشر في دوري الدرجة الثانية البرتغالي.

ميورا تعود آخر تجربة له في القارة الأوروبية قبل 23 عامًا كاملًا، وبالتحديد في دينامو زغرب الكرواتي عام 1999، يا لها من مسيرة مجنونة!.