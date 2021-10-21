بعمر أربع سنوات.. آرسنال يبرم أصغر صفقة في تاريخه!

أصبح زين علي سلمان أصغر لاعب في التاريخ يتعاقد مع مدرسة الكرة في نادي آرسنال.

​الموهبة ليس لها عمر، ربما هذا ما كان يفكر فيه نادي آرسنال الإنجليزي، وإلا لما كنا نتحدث عن زين علي سلمان، أصغر توقيع في تاريخ مدرسة الكرة في آرسنال.

زين علي سلمان يبلغ من العمر أربع سنوات فقط، ورغم ذلك، استهدفت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى التعاقد معه، ووالده لم يتفاجئ بذلك.

وقال والده في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: "أدركت قوته لحظة ولادته، أتذكر أن الممرضة وضعته على بطنه ورفع رأسه ناظرًا حوله، حتى أنها كانت متفاجئة، لقد كان قويًا جدًا منذ صغره".

ومع ذلك، فإن صعوده إلى الشهرة، وكذلك قصة توقيعه مع آرسنال قد أثار بعض الجدل، حيث تحدثت العديد من الأصوات عن مخاوف احتراف كرة القدم في هذه السن المبكرة.

على أي حال، يعتبر والده أن زين مختلف عن الأولاد الآخرين، وبرهن على ذلك بتوازنه، حيث قال: "لديه توازن لا يُصدق منذ كان طفلًا صغيرًا".

ورغم أنه في الحقيقة لا يزال طفلًا صغيرًا، لم يهتم آرسنال على الأقل بعمره، لأنهم يرون فيه إمكانيات كبيرة وهائلة.

فتى صغير بموهبة كبيرة!

أوستن سكوفيلد، مدربه زين سلمان في أكاديمية "First Touch" أكد أن الطفل يتفوق بشكل واضح على أقرانه.

وقال سكوفيلد: "لقد جعلناه يلعب مع أطفال في عمره، بين أربع وست سنوات، لكنه تجاوزهم جميعًا بالفعل".

وأضاف: "لقد كان أسرع ولديه تصرف أفضل في الملعب، والتسديد والتمرير بشكل أفضل بكثير من أقرانه".

وتابع: "لقد تحدث مع والده بشأن ذلك، لأن زين أراد أن يلعب مع الأطفال الأكبر سنًا، حينها قلت لنفسي لم لا؟".

مهما كان الأمر، فإن براعته قد جذبت بالفعل انتباه آرسنال، حيث سارع ستيفن دينز أحد كشافة النادي اللندني إلى لفت أنظارهم نحو زين سلمان.

وقال دينز: "هذا الطفل يقوم بأشياء لا ينبغي له أن يفعلها، الطريقة التي يضرب بها الكرة معقدة بالنسبة لطفل في مثل عمره".

وأضاف: "عندما رأيته اتصلت بصديق، وأكد أنه يبلغ من العمر 4 سنوات، أخبرته أن ذلك مستحيل، لا يمكن أن يكون طفلًا في الحضانة".

وتابع: "ذهبت للتحدث مع والديه، وأخذته إلى بعض الحصص التدريبية، وكرر نفس الأمر مرة بعد أخرى".

في هذه الأثناء، فإن زين نفسه هادئ للغاية، وكما علق فإنه: "يجب ارتداء قميص فريقه المفضل".

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