"بعض لاعبي الأهلي كأنهم مُجبرين على اللعب .. ولماذا هذا التعامل من محرز؟"

عدم احتفال محرز بالأهداف يُثير الجدل!

SHAHID

حالة من عدم الرضا تُسيطر على جماهير النادي الأهلي خلال الوقت الحالي، من المستوى الذي يظهر عليه الفريق تحت قيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، بسبب النتائج غير المقنعة خلال الفترة الماضية.

وقال الإعلامي عبد الله بن زنان خلال تصريحات لبرنامج "الديوانية": "مدرب الأهلي منذ الجولة السابعة أقل بكثير من كيان النادي، واللاعبين أيضًا تجد أن لديهم لا مبالاة وتشعر أنهم لا يُريدون أن يلعبون المباراة، فهناك مباريات تجد فيها فرانك كيسييه وماكسيمين من أفضل اللاعبين، ومباريات أخرى تشعر أنهم غير متواجدين بالملعب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأبدى الإعلامي الرياضي استغرابه من الجزائري رياض محرز، حيث قال عنه: "محرز لاعب مهاري ورائع ولكن عندما يحرز هدفًا تشعر أن الأمر أقل من العادي بالنسبة له، لا أفهم ما هي وجهة نظره، وأريد مناقشته لماذا لا يفرح عندما يحرز الأهداف".

وواصل: "الأهلي يحتاج إلى عمل، بالتعاقد مع لاعب محور ومهاجم بالإضافة إلى أظهرة، وقبل هذا الأمر يحتاج إلى مدرب".

ويستعد الأهلي لمواجهة أبها مساء الخميس بالجولة 15 ضمن منافسات دوري روشن السعودي "جولة الرياض إكسبو 2030".

SHAHID