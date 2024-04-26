"بعد 9 سنوات من الكسل وقلة الإنجاز".. مهاجم مانشستر ينتظر العرض السعودي!

صفقة غريبة على رادار دوري روشن السعودي..

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"هل تتذكرونه؟".. هكذا وصف الفرنسي أنتوني مارسيال، مهاجم فريق الكرة بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي ارتبط بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، في الميركاتو الصيفي.

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المهاجم الفرنسي انتقل إلى مانشستر يونايتد في سبتمبر 2015، قادمًا من موناكو الفرنسي، وخرج اللاعب على سبيل الإعارة إلى إشبيلية لمدة 6 شهور، في موسم 2021-2022، فيما يرتبط بعقد مع مانشستر حتى يونيو 2024، مع خيار التمديد لموسم آخر.

وذكر الإعلامي إكرم كونور، المتخصص في سوق الانتقالات، أن مارتيال على قائمة انتقالات أندية دوري روشن السعودي، وقد يتلقى عرضًا بقيمة 15 مليون يورو، من أجل الموافقة على الرحيل إلى المملكة.

وكشفت صحيفة "ميرور" عن 12 لاعبًا مرشحًا للرحيل عن مانشستر يونايتد، في الميركاتو الصيفي المقبل، وفق تحركات الملياردير البريطاني، السير جيم راتكليف، لإعلان ترميم صفوف النادي، وتوفير ميزانية للتعاقدات الصيفية، مع مراعاة قواعد اللعب المالي النظيف، فيما جاء أنتوني مارسيال، ضمن قائمة المرشحين للرحيل، تحت عبارة "هل تتذكرونه؟ سينتهي عقده هذا الصيف وسيخرج من أولد ترافورد بعد تسع سنوات من الكسل وقلة الإنجاز".

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وشارك أنتوني مارسيال في 19 مباراة مع مانشستر يونايتد، خلال الموسم الجاري، وسجل هدفًا في الدوري الإنجليزي، وآخر في كأس كاراباو، وصنع تمريرة حاسمة واحدة في دوري أبطال أوروبا.

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