بعد 70 مباراة .. ليفربول يفسد رقم فان دايك الخاص

خسارة مهمة في تاريخ فان دايك

لم تكن خسارة ليفربول أمام ليدز يونايتد هي النقطة الوحيدة السيئة لدى الريدز يوم أمس، حيث تضرر قلب الدفاع فيرجيل فان دايك من هذا السقوط، وانتهت سلسلة اللاهزيمة التي حققها مع الفريق الأحمر.

حيث خسر ليفربول يوم أمس من أمام فريق ليدز بنتيجة 2-1، واستقبلت شباك الريدز الهدف الثاني في الدقيقة 89، وبالتالي هزم فان دايك لأول مرة مع فريقه على ملعب أنفيلد.

ظل رقم فان دايك صامدًا لمدة 70 مباراة، حيث لم يتواجد في أي مواجهة خسرها ليفربول على أنفيلد منذ قدومه، إلى أن وصلنا إلى مباراة ليدز التي أنهت هذه السلسلة الكبيرة.

حيث كان ليفربول هو الطرف الأفضل في اللقاء، وهدد مرمى ليدز عدة مرات، لكن حارس الضيوف استطاع أن يخرج من المباراة بالعديد من التصديات الهامة، واستغل البديل كريسينسيو سامرفيل فرصة سنحت له ليقضي على آمال النادي الأحمر في الفوز.

جدير بالذكر أن المواجهة القادمة لفريق ليفربول ستكون يوم الثلاثاء المقبل ضد نادي نابولي الإيطالي، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.