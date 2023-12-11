بعد 4 سنوات من "الشخبطة على حائط الهلال" .. جيسوس يكمل المهمة غير المنتهية ضد التعاون

الهلال ينتقم من نادي التعاون بعد أكثر من 4 سنوات

واحدة من المباريات التي يخجل منها نادي الهلال السعودي، عبر تاريخه الكبير مع عالم الساحرة المستديرة؛ تلك التي سقط فيها بخماسية نظيفة أمام التعاون، في أبريل من عام 2019.

وقتها.. الهلال دخل مباراته أمام التعاون، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد إقالة البرتغالي جورج جيسوس، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، في ولايته الأولى.

الغريب في الأمر، أن إقالة جيسوس، لم تكن لأسباب فنية، وإنما بسبب خلافات عنيفة بينه والأمير محد بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الزعيم الهلالي، في ذلك الوقت.

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ابن فيصل وصف تصرفات جيسوس بـ"الجنونية"؛ حيث زعم أنه يقوم بـ"الشخبطة على الحائط"، وبعض الأمور الأخرى داخل غرفة الملابس، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ قرار إقالته.

لكن.. نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، انهارت بعد إقالة المدير الفني البرتغالي؛ حيث ودع موسم 2018-2019 بـ"دون أي لقب"؛ على الرغم من البداية المذهلة.

الهلال يعود للانتقام من التعاون بـ"تواجد" جيسوس هذه المرة

الآن وبعد مرور أكثر من 4 سنوات.. عاد الهلال لمواجهة التعاون، في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين مرة أخرى؛ ولكن هذه المرة مع جيسوس، الذي رفض فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة الزعيم الحالي، إقالته في بداية الموسم، رغم تذبذب المستوى الفني.

الجماهير الهلالية طالبت في بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، بـ"إقالة" جيسوس من القيادة الفنية للفريق الأول؛ إلا أن ابن نافل جدد الثقة فيه؛ ليرد المدير الفني البرتغالي "الجميل"، بـ25 مباراة رسمية متتالية، بدون هزيمة.

آخر هذه المباريات؛ كانت الفوز على التعاون (3-0)، مساء اليوم الإثنين الموافق 11 ديسمبر 2023، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

انتقام الهلال من التعاون؛ جاء بأداء أكثر من رائع؛ خاصة عن طريق النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، الذي سجل هدفًا وصنع آخر.

في الواقع.. ظهر ميشايل أمام التعاون بـ"شكل عشوائي"؛ حيث أحيانًا كان يستطيع مراوغة أكثر من مدافع في الفريق المنافس، وأحيانًا أخرى يظهر كما لو كان لا يعرف كيف يتصرف بالكرة.

وعلى الرغم من ذلك.. هذه العشوائية؛ هي من فكت التكتلات الدفاعية للزعيم الهلالي، ومهدت إلى فوز كبير على التعاون، طار بالفريق الأزرق، إلى نصف نهائي أغلى المسابقات.