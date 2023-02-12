بعد 3 مباريات فقط .. كريستيانو رونالدو يحصد أولى جوائزه في السعودية

رونالدو سجل سوبر هاتريك في مباراة النصر الأخيرة

لم يكن كريستيانو رونالدو بحاجة إلى أكثر من 3 مباريات ليحصد أولى جوائزه في الدوري السعودي بعد انضمامه للنصر خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير.

رونالدو تألق في المباراة الأخيرة لفريقه الأصفر، حيث سجل سوبر هاتريك خلال لقاء الفوز على الوحدة 4-0 ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

ورغم تألق عبد الرزاق حمدالله ورومارينيو مع الاتحاد ومساهمتهما الجادة في فوزه الساحق على العدالة 5-0، إلا أن النجم البرتغالي استطاع خطف نجومية الجولة حسبما أعلنت رابطة دوري المحترفين مساء اليوم.

الرابطة وعبر تويتر نشرت التشكيلة المثالية للجولة الـ16، وقد ضمت اللاعبين الثلاثة بجانب إيجور كورونادو ومدالله عليان من العميد، وقد أشارت إلى أن رونالدو فاز بلقب نجم الجولة بعدما حصد التقييم الأعلى بين اللاعبين جميعًا بحصوله على 9.5 درجات فيما حصل حمدالله على 9.2.

يُشار إلى أن النصر وقع عقدًا مع النجم البرتغالي يمتد حتى صيف 2025، وقد قدرت المصادر الصحفية قيمة العقد الإجمالية ب500 مليون يورو.