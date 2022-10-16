بعد 3 دقائق فقط .. توقف مباراة ليدز وآرسنال بسبب عطل كهربائي!

عطل يمنع المباراة من الحدوث

على عكس المتوقع، لم تلعب مباراة آرسنال وليدز يونايتد بشكل طبيعي كما كان منتظر، حيث انتظرت الجماهير رؤية الجانرز وهم يحاولون الاستمرار في الصدارة.

لكن المباراة التي كان من المقرر إقامتها ضمن الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب إيلاند رود قد توقفت بعد 3 دقائق من انطلاقها.

وتأتي المشكلة في عملية التواصل بين الحكام وغرفة الفار، وبالتالي قرر الحكم عودة اللاعبين إلى غرفة خلع الملابس.

حيث تشير التقارير الإنجليزية إلى وجود أعطال في الكهرباء، منعت الحكام من التواصل عن بعد مع بعضهم ومع غرفة الفار.

ويبدو أن المشاكل والأعطال التي واجهت المباراة قد حلت، حيث ستعود المواجهة للبداية من جديد.

وعاد لاعبي الفريقين إلى أرض الملعب من أجل الإحماء والاستعداد للقاء الذي قد توقف لمدة طويلة.

وفي نهاية المطاف، قرر الحكم استئناف المباراة بصورة طبيعية على ملعب إيلاند رود بعد التخلص من المشاكل التي تسببت في إيقافها.