بعد 29 عامًا من الصمت .. كانتونا يكشف أخيرًا السر وراء مقولة "السردين"!

تعمد مراوغة الصحفيين لسنوات طويلة

بعد فترة من الغموض والجدل، قرر إريك كانتونا أسطورة مانشستر يونايتد وفرنسا، الكشف عن سر مقولته الأغرب طوال مسيرته.

"عندما تتبع طيور النورس سفينة الصيد، فذلك لأنها تعتقد أنه سيتم إلقاء السردين في البحر"، مقولة غريبة وعجيبة لا يمكن أن تتوقعها من لاعب كرة قدم، ولكن كانتونا قرر الرد بهذه الطريقة عندما تم سؤاله عن ضربة "الكونج فو" التي استخدمها ضد أحد مشجعي كريستال بالاس في عام 1995.

وبعد صمت استمر 29 سنة، خرج كانتونا لكشف الحقيقة مع برنامج " C dans l'air" الفرنسي قائلًا:"لم أكن أرغب في الحديث، ولكن مانشستر يونايتد قالوا إنه من المهم التحدث للصحافة، لذلك قلت حسنًا سأفعل ذلك وسأقول لهم أي شيء قديم".

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وأضاف:"كما تعلمون، الصحافة دمرتني، ولكن بطريقة ما انتقمت منهم، كلهم حاولوا إيجاد معنى لما قلته وطلبوا مني أن أشرح ولم أقل شيئًا".

جدير بالذكر أن كانتونا تم الحكم عليه بالسجن بسبب ضربته الشهيرة لمشجع كريستال بالاس، لكنه تمكن من إسقاط الحكم عند الاستئناف، كما تمت معاقبته بالإيقاف وعدم ممارسة أي نشاط يخص كرة القدم لمدة تسعة أشهر.