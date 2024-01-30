بعد 24 سنة .. "منديل ميسي" يتسبب في غضب عارم داخل برشلونة!

علي سمير
Lionel Messi BarcelonaGetty
Lionel MessiBarcelonaInter Miami CFالدوري الإسباني – الليجاMLS NEXT Pro

أحدهم قرر عدم الوفاء بوعده

تظل صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة، أحد أهم الصفقات في تاريخ كرة القدم، والأغرب من ذلك أن تفاصيلها كُتبت على منديل ورقي!

ميسي غادر نادي نيولز أولد بويز لينضم إلى العملاق الكتالوني في عام 2000، والباقي - كما يقولون، مجرد تاريخ، حيث تم إغلاق الصفقة عن طريق وكيل أعماله وقتها هوراسيو جاجيولي، وتم توقيع العقد على منديل عن طريق الأرجنتيني كارلس ريكساتش الذي كان السكرتير الفني لبرشلونة وقتها.

شبكة "La Vanguardia" الإسبانية قالت إن المنديل الذي يتم اعتباره كعنصر مهم للغاية في تاريخ برشلونة، سيتم عرضه للبيع في مزاد علني.

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وأشارت إلى أن جاجيولي احتفظ بالمنديل لمدة 24 سنة كاملة، ولكنه قرر الاعتماد على شركة بونهامز البريطانية لبيعه في الفترة ما بين 18 إلى 27 مارس القادم.

ومن المقدر أن يبلغ سعر المنديل التاريخي بين 300 ألف جنيه استرليني إلى 500 ألف، ليتخلى وكيل ميسي السابق عنه بعد سنوات طويلة.

المباريات التالية

جدير بالذكر أن جاجيولي قال في وقت سابق إن المنديل سيذهب إلى برشلونة نظرًا لأهميته في انضمام ميسي للنادي، لذلك من المتوقع أن تتسبب خطوة بيعه في غضب عارم لدى إدارة العملاق الكتالوني.

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