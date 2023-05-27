بعد يوم من اعتزاله .. مهاجم الباطن يُودع كوالياريلا بهدف مذهل على طريقته

الأهداف المذهلة متواصلة في دوري روشن

يبدو أنه موسم الأهداف المذهلة في دوري روشن السعودي، آخرها كان هدف الباطن في مرمى العدالة خلال مباراة الجولة قبل الأخيرة من البطولة وسجله رينزو لوبيز.

اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 بدأ بهدف لوبيز من تسديدة بعيدة ممتازة لم يستطع حارس مرمى العدالة التعامل معها، هدف ذكرنا بأهداف النجم الإيطالي فابيو كوالياريلا الذي لعب آخر مبارياته في كرة القدم يوم أمس.

المهاجم صاحب الـ40 عامًا حظي بمسيرة ممتازة في الدوري الإيطالي لعب خلالها لعدد من الأندية أبرزها نابولي ويوفنتوس بجانب سامبدوريا الذي اختتم مسيرته معه يوم أمس، وقد اعتاد إحراز الأهداف المذهلة والتاريخية خاصة بالتسديدات المتقنة من مسافات بعيدة.

المهاجم القادم من أوروجواي سجل هدفه في مرمى العدالة بتسديدة من منتصف الملعب تقريبًا، وقد بدأ كأنه يُودع كوالياريلا بالتسجيل على طريقته لكن في الملاعب السعودية.

يُشار إلى أن الباطن هبط بالفعل إلى دوري يلو في الجولة قبل الماضية بخسارته أمام الاتحاد بهدف نظيف، وقد حاول لوبيز القادم في يناير إنقاذ الفريق من الهبوط بإحراز 8 أهداف وصناعة هدفين لكنه لم ينجح.