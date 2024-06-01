بعد يومين من الحمى.. حسم موقف فينيسيوس رسميًا من نهائي دوري الأبطال

إعلان تشكيل المباراة..

أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، التشكيلة الأساسية لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم السبت، بنهائي دوري أبطال أوروبا، في ملعب "ويمبلي".

ودفع أنشيلوتي بنجم الفريق فينيسيوس جونيور، في التشكيل الأساسي، رغم معاناة اللاعب من الحمى خلال اليومين الماضيين.

وحسب شبكة "ريليفو"، فإن النجم البرازيلي كان يعاني من الحمى وتناول الدواء يومي الخميس والجمعة، واستيقظ اليوم بشكل أفضل.

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كما أنهى المدرب الإيطالي الجدل الدائر في الأسابيع الأخيرة، حول مركز حراسة المرمى، وأعلن أن تيبو كورتوا سيكون الحارس الأساسي في المباراة.

وجاءت تشكيلة الريال كالتالي: "تيبو كورتوا، فيرلاند ميندي، ناتشو فيرنانديز، أنطونيو روديجر، وكارفاخال، وكامافينجا، توني كروس، فيدي فالفيردي، وبيلينجهام، وفينيسيوس جونيور، ورودريجو جويس".