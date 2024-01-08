بعد وفاته في عمر 78 عامًا .. العالم ينعى فرانز بيكنباور

رحيل أسطورة الكرة الألمانية الفائز بجائزة الكرة الذهبية مرتين...

أكدت عائلة فرانز بيكنباور، أسطورة كرة القدم الألمانية وفاته مساء يوم أمس الأحد عن عمر يناهز 78 عامًا، بعدما زادت ازمت الصحية في الفترة الماضية.

وعانى بيكنباور في السنوات الماضية، من العديد من المشاكل الصحية في القلب والعين، بالإضافة إلى إصابته بمرض الشلل الرعاش، ومشاكل في العين.

ويعد بيكنباور، واحد من أساطير الكرة الألمانية إذ فاز بكأس العالم مع منتخب بلاده كلاعب ومدرب، الأولى في عام 1974 مع ألمانيا الغربية، والثانية في عام 1990.

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وعلى مستوى الأندية، تألق بيكنباور مع بايرن ميونخ وفاز بكأس أوروبا ثلاث مرات مع العملاق البافاري، وأربع مرات دوري ألماني، بالإضافة إلى حصوله على جائزة الكرة الذهبية مرتين.

وفاة الأسطورة، تسببت في حزن عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، وقامت العديد من الأندية والشخصيات الرياضية، بتقديم واجب العزاء والنعي لأسرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.