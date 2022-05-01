بعد وفاة رايولا .. زلاتان قد يخلف وكيل الأعمال!

تركت وفاة وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا يوم السبت الماضي حزنًا كبيرًا داخل قلوب عملائه الذين ارتبطوا به لسنوات.

وكان الوكيل الإيطالي قد أعٌلنت وفاته عبر بيان رسمي نشر من عائلته يوم السبت الماضي، وذلك بعد أيام قليلة من الأخبار المتداولة عن تدهور حالته الصحية.

ليترك رايولا اللاعبين الذين كان يعمل معهم في حالة حيرة حتى الآن من مصيرهم في المستقبل القريب، مع بعض التساؤلات حول هوية حامل الراية لشركته من أسرته.

من يحمل راية رايولا؟

بحسب تقرير أعدته صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية فإن الاستمرار في إدارة الوكالة سيُعهد إلى ابن العم فينتشنزو رايولا، الشخص الذي في الخمسة عشر عامًا الماضية، تابع مينو خطوة بخطوة في جميع المفاوضات.

وعلى مر السنين، لعب دورًا متزايد الأهمية، وأصبح مرجعًا مباشرًا مع مينو للأندية التي تعامل معها.

ويعمل فينتشنزو رايولا في إيطاليا وخارجها مع ساندرو مارتون، وقد تم التعرف عليه بالفعل من قبل جميع لاعبي الوكالة باعتباره الوريث الطبيعي لابن عمه مينو.

وجهة زلاتان المقبلة

يمكن لشخصية جذابة مثل شخصية زلاتان إبراهيموفيتش أن تدخل الوكالة والعمل من خلالها في مجال جديد للمهاجم السويدي.

قد يكون نجم ميلان، الذي سيتخذ قريبًا قرارًا بشأن مواصلة مسيرته كلاعب أم لا، هو الصورة الكبيرة التي تصدرها الوكالة للأندية واللاعبين وعامل جذب مهم للغاية.

في كل الأحوال فهي فكرة مطروحة قد يستغلها السلطان ويدخل من خلالها عالم الأموال في كرة القدم من باب آخر غير ممارسة اللعبة.

اقرأ أيضًا..

افرحي يا أم رونالدو .. ميسي يستحق الكرة الذهبية بعد عودة باريس للبطولات!

ريال مدريد يرتدي زي برشلونة وعينه على دوري أبطال أوروبا!

منشطات ميسي انتهت .. ردود أفعال فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني