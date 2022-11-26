بعد وصول جيرو لرقمه.. مبابي يتخطى هنري في كأس العالم

مبابي يواصل تألقه مع فرنسا

أصبح كيليان مبابي ثاني أفضل هداف لمنتخب فرنسا في بطولة كأس العالم بعد الهدفين الذي سجلهما في شباك الفريق الدنماركي بمونديال قطر 2022.

نجم باريس سان جيرمان سجل الهدف الأول للديوك في مرمى الحارس كاسبر شمايكل بعد لعبة رائعة مع زميله في الفريق ثيو هيرنانديز، فيما أضاف الثاني في الدقيقة 86، وبالتالي وصل إلى هدفه السابع في كأس العالم.

ويصبح كيليان بذلك هو ثاني أفضل هداف للمنتخب الفرنسي في كأس العالم بعد تخطي مواطنه المعتزل تيري هنري الذي يمتلك 6 أهداف فقط.

ويأتي تخطي مبابي لرقم هنري بعد أيام قليلة من تسجيل أوليفييه جيرو لهدفه الدولي رقم 51 ومعادلة تيري في كونه الهداف الأفضل في تاريخ فرنسا.

ويتواجد هنري وكيليان خلف جوست فونتين، الهداف التاريخي لمنتخب الديوك في بطولة كأس العالم، حيث سبق وأن سجل 13 هدفًا بالمنافسة القارية الأغلى.

جدير بالذكر أن المواجهة القادمة لفرنسا ستكون يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.