الأخبار المباريات
كيليان مبابي

بعد وصول جيرو لرقمه.. مبابي يتخطى هنري في كأس العالم

مازن زكي
مازن زكي
7:43 م غرينتش+2 26‏/11‏/2022
Kylian Mbappe France Denmark World Cup 2022
مبابي يواصل تألقه مع فرنسا

أصبح كيليان مبابي ثاني أفضل هداف لمنتخب فرنسا في بطولة كأس العالم بعد الهدفين الذي سجلهما في شباك الفريق الدنماركي بمونديال قطر 2022.

نجم باريس سان جيرمان سجل الهدف الأول للديوك في مرمى الحارس كاسبر شمايكل بعد لعبة رائعة مع زميله في الفريق ثيو هيرنانديز، فيما أضاف الثاني في الدقيقة 86، وبالتالي وصل إلى هدفه السابع في كأس العالم.

ويصبح كيليان بذلك هو ثاني أفضل هداف للمنتخب الفرنسي في كأس العالم بعد تخطي مواطنه المعتزل تيري هنري الذي يمتلك 6 أهداف فقط.

ويأتي تخطي مبابي لرقم هنري بعد أيام قليلة من تسجيل أوليفييه جيرو لهدفه الدولي رقم 51 ومعادلة تيري في كونه الهداف الأفضل في تاريخ فرنسا.

ويتواجد هنري وكيليان خلف جوست فونتين، الهداف التاريخي لمنتخب الديوك في بطولة كأس العالم، حيث سبق وأن سجل 13 هدفًا بالمنافسة القارية الأغلى.

جدير بالذكر أن المواجهة القادمة لفرنسا ستكون يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (مصر):. المعلومات الواردة في Goal (مصر) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (مصر)