بعد واقعة لقاء الأهلي والرائد الغريبة .. بيان رسمي يكشف سبب تعطل المباراة 15 دقيقة!

تعرف على تفسير تلك الواقعة الغريبة

SHAHID

شهدت مباراة الأهلي والرائد في الجولة 16 ضمن منافسات دوري روشن السعودي حادثة غريبة، تسببت في إيقاف المباراة حوالي 15 دقيقة!

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واحتسب حكم المباراة 15 دقيقة كوقت محتسب بدلًا من الضائع، وذلك بسبب تعطل فني في السماعات التي يتواصل بها مع حكام تقنية "VAR".

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" بيانًا صحفيًا من شركة HAWK-Eye المشغلة لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، تكشف فيه عما حدث خلال مباراة الأهلي والرائد.

وأوضحت الشركة خلال البيان، أن هناد تداخل في إشارة جهاز اتصال الحكم قد حدث، مما أدى إلى انقطاع الصوت بين حكم الساحة وحكام تقنية "VAR".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وقام الحكم باستبدال الجهاز الذي كان يرتديه، وبعدها استكمل المباراة بشكل طبيعي، ليحتسب 15 دقيقة بدلًا من الوقت الضائع.

SHAHID