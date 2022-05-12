بعد واقعة ستيرلينج .. الذعر يجتاج معسكر إنجلترا

النجم غادر قطر وعاد إلى إنجلترا قبل لقاء السنغال

أفادت تقارير بوجود حالة من الذعر في معسكر المنتخب الإنجليزي عقب ما تعرضت له أسرة نجم المنتخب رحيم ستيرلينج وعودته لبلاده وترك المعسكر بقطر.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي قبل لقاء السنغال الذي فاز به الأسود الثلاثة بثلاثية نظيفة عن غياب جناح تشيلسي بسبب ظروف عائلية لم يوضحها البيان.

وبحسب "ديلي ميل"، تعرض منزل ستيرلينج للسطو المسلح أثناء تواجد عائلة اللاعب بداخله، مما أثر عليه نفسياً وجعله يطلب العودة للتواجد مع زوجته وأطفاله.

وأضاف التقرير أن العديد من لاعبي المنتخب يشعرون بالذعر وطلبوا زيادة التأمين على منازلهم وعائلتهم في إنجلترا أثناء تواجدهم بقطر لخوض المونديال.

يذكر أن ستيرلينج ليس اللاعب الأول الذي يغادر قائمة الأسود الثلاثة للمونديال، إذ سبقه بن وايت الذي انسحب قبل أيام دون الكشف عن الأسباب.