بعد واقعة "تمرد" نجوم الأخضر .. اتحاد الكرة يعتمد تعديلات لوائح أوضاع اللاعبين

تعرف على التعديلات التي حدثت بسبب أزمة اللاعبين في المنتخب السعودي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي برئاسة ياسر المسحل، التعديلات التي تمت في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم للموسم المقبل 2024-25.

وجاءت تلك التعديلات في أعقاب المشكلة الكبيرة التي حدثت في المنتخب السعودي بين عدد من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، قبل انطلاق كأس أمم آسيا 2023، ليتم استبعادهم وتوقيع العقوبات عليهم، أبرزها كانت إيقاف نواف العقيدي حارس النصر لمدة 5 أشهر وتغريم سلطان الغنام ظهير العالمي وسلمان الفرج لاعب الهلال السابق.

وأبرز تلك التعديلات في المادة العاشرة الخاصة بالتزامات اللاعب السعودي المحترفين، حيث نصت الفقرة الثالثة على حضور التدريبات والمعسكرات والمؤتمرات الصحفية في النادي أو المنتخب، حسب المواعيد المقررة، وتنفيذ توجيهات وتعليمات وقرارات الجهازين الفني والإداري بالمنتخب السعودي.

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وتضمنت التعديلات توحيد إجراءات تسجيل اللاعب العاطل خارج فترة التسجيل، بالإضافة إلى اشتراط تقديم موافقة رابطة الدوري، عند قيام أندية الدرجة الممتازة بطلب إسقاط لاعبين محترفين عند إنهاء عقودهم، وتمت إضافة فقرات جديدة تنظم عدد الإعارات.

وتنص المادة 36 بعد التعديل على أن قيود الإعارة الجديدة ستبدأ من 1 يوليو الجاري، حيث يُسمح لكل فريق بإعارة 12 لاعبًا لجميع الفرق الأخرى، في حين يحق له استعارة 12 لاعبًا بحد أقصى من جميع الفرق، ولا يحق له إعارة 3 لاعبين لنادٍ واحد، كما أنه لا يحق له استعارة أكثر من 3 لاعبين من فريق واحد.

كما تم تعديل لائحة، تنص على أن النادي يمثله فقط الرئيس التنفيذي في التوقيع على المكاتبات والمراسلات والنماذج والوثائق والاتفاقيات والعقود المقدمة من النادي إلى اللجنة، وفي حالة قيام النادي بإسناد تلك الصلاحيات إلى مسؤول آخر بما يتوافق مع اللوائح والقواعد التي تحوكم عمل النادي، فيجب على النادي فورًا إشعار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بهذا الأمر، مع إرفاق المستند النظامي المكتسب لصلاحية التوقيع.