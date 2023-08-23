بعد واقعة تقبيل رئيس الاتحاد للاعبة المنتخب .. اجتماع عاجل للاتحاد الإسباني لكرة القدم

أول تحرك رسمي بعد واقعة نهائي مونديال السيدات

نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا بشأن أحداث نهائي كأس العالم للسيدات، وما حدث من لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني مع اللاعبة جينيفر هيرموسو.

وتوج المنتخب الإسباني للسيدات بلقب بطولة كأس العالم على حساب سيدات إنجلترا، ولكن تصرفات رئيس الاتحاد طغت على هذا الإنجاز، بعد تقبيله اللاعبة جينيفر بشكل مبالغ فيه على منصة التتويج.

وأثار تصرف رئيس الاتحاد الإسباني جدلًا كبيرًا وطالب العديد من المسؤولين في إسبانيا بإقالته من منصبه.

وجاء في نص البيان، أنه سيتم عقد اجتماع عاجل للجمعية العمومية غيرالعادية يوم الجمعة المقبل، 25 أغسطس، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا، في مقر الاتحاد.

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وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، واستنادًا إلى الأحداث الأخيرة التي وقعت خلال حفل توزيع جوائز كأس العالم للسيدات التي فاز بها المنتخب الإسباني يوم الأحد الماضي في سيدني، نود أن نعلمكم أن الإجراءات الداخلية للاتحاد فيما يتعلق بقضايا النزاهة مفتوحة، بالإضافة إلى جميع البروتوكولات الأخرى".

وينتظر الجميع ما سيتم من قرارات يوم الجمعة القادمة، بشأن روبياليس، الذي حول إنجاز المنتخب الإسباني للسيدات بلقب المونديال إلى أزمة.