"بعد واقعة الراية .. على الهلال إقامة نهائي آسيا في مرسول بارك"

تعليق مثير للجدل بشأن النهائي القاري

أطلق الإعلامي الرياضي عبد العزيز الهدلق تعليق مثير، على واقعة علي البليهي مدافع الهلال، بعد انتهاء مباراة ديربي الرياض أمام النصر، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء.

علي البليهي قام بحمل راية بها شعار جماهير نادي الهلال "الحوت الأزرق"، وقام بغرسه في منتصف ملعب مرسول بارك الخاص بنادي النصر، في إشارة إلى احتلال فريقه لملعب المنافس.

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الهدلق كتب تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يطالب فيها إدارة الهلال، بالتفكير جديًا في إقامة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب مرسول بارك.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "بعد ركزة العلم، على الإدارة الهلالية أن تفكر جديًا في إقامة المباراة النهائية الآسيوية على ملعب الجامعة".

واقعة البليهي أثارت الجدل عقب انتهاء المباراة، وتسببت في مناوشات واشتباكات بينه وبين لاعبي ومسؤولي النصر، عقب انتهاء المباراة، وهو الأمر الذي أشعل الأجواء.

الهلال انتصر على النصر بهدفين مقابل هدف واحد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليتأهل الفريق الأزرق إلى المباراة النهائية، ليواجه بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في النهائي.