بعد واقعة التعدي عليه .. الحكم بحبس نجم الأهلي بعد واقعة صفعة نجم المغرب

تعرف على تفاصيل ما جاء في جلسة اليوم

أصدر اليوم الخميس حكمًا ضد نجم النادي الأهلي المصري حسين الشحات، بالحبس لمدة سنة، بعد واقعة تعديه على محمد الشيبي نجم نادي بيراميدز ومنتخب المغرب.

وكشف موقع "يلا كورة" عن أن دائرة 12 بمحكمة جنح ثاني مدينة نصر، قررت حبس حسين الشحات لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامه بالتعدي بالضرب والسب والقذف على محمد الشيبي.

وأضاف الموقع أن أشرف عبد العزيز محامي الشحات، أكد على أن موكله اعتذر للشيبي على صفحته الشخصية، ولكن هاني بكري محامي الشيبي أكد على أن النيابة العامة أحالت الشحات إلى محكمة الجنح بتهمة السب والقذف والضرب والترويع والإهانة أثناء نشاط رياضي.

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وأوضح محامي الشيبي أن الشحات اعتذر للنادي الأهلي ولجماهيره والجماهير المغربية، ولم يعتذر لموكله، ما دفعه للتقدم بالبلاغ واللجوء إلى القضاء المصري للحفاظ على حقوقه.

وجاء منطوق الحكم بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى غرمة 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أي نادي رياضي لمدة 5 سنوات.