بعد هدفه في أنتويرب .. ليفاندوفسكي ينضم لرونالدو وميسي في نادي "العظماء"

ليفاندوفسكي يواصل تحطيم شباك المنافسين في المسابقات الأوروبية.

سجل روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة هدفًا في شباك أنتويرب في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي انتهى لصالح البرسا بنتيجة 5/0.

وأصبح مهاجم برشلونة ثالث لاعب يسجل 100 هدف في المسابقات الأوروبية، سواء مع ليخ بوزنان، بوروسيا دورتموند، بايرن ميونخ أو برشلونة لينضم إلى نادي المئة.

وانضم نجم منتخب بولندا إلى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في المسابقات الأوروبية، ليُصبح ثالث لاعب في القائمة.

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ليفاندوفسكي انضم إلى برشلونة في صيف 2022 قادمًا من بايرن ميونخ في صفقة كلفت خزائن الفريق الكتالوني 50 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة سيلتا فيجو مساء السبت المقبل في الدوري الإسباني، في محاولة من كتيبة تشافي نحو تقليص الفارق مع ريال مدريد.