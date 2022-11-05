بعد هجوم إبراهيموفيتش .. جوارديولا: أرجوك يا هالاند توقف عن التسجيل!

المدرب الإسباني يرد على هجوم نجم ميلان

سخر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، من زلاتان إبراهيموفيتش، لادعائه أن غروره سيعيق تطور المهاجم النرويجي إرلينج هالاند.

المهاجم الجديد الوافد إلى سيتي من بوروسيا دورتموند، سجل 22 هدفًا مع الفريق الإنجليزي، ومع ذلك خرج إبراهيموفيتش في تصريحات له ليشكك في إمكانية نجاح اللاعب خلال عمله مع جوارديولا.

وهو ما رد عليه المدرب الإسباني قائلًا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل":"زلاتان محق تمامًا، غروري يفوق كل شيء في هذا الفريق وفي النادي بشكل عام".

وأضاف:"الأمر لا يعجبني عندما أشاهد إرلينج يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة، وأشعر بالغيرة عندما أشاهد ملخصات أهم لقطاته، أنا غيور جدًا منه بكل صراحة".

وتابع في رسالة إلى المهاجم النرويجي:"إرلينج، أرجوك لا تسجل المزيد من الأهداف، وإلا ستتوقف الصحف مثل ذا صن وديلي ميل عن ذكر اسمي".

وعن السيرة الذاتية لإبراهيموفيتش في 2011 التي هاجمه فيها:"هو يعرفني جيدًا، يمكنه الخروج بكتاب آخر للحديث عن غروري الكبير".

جدير بالذكر أن زلاتان لعب تحت قيادة جوارديولا في برشلونة لمدة موسم واحد فقط، وهي الفترة التي وصفها بالأسوأ في مسيرته الكروية، حيث جاء للنادي في 2009 قادمًا من إنتر ورحل في 2010 منتقلًا إلى ميلان على سبيل الإعارة قبل تحول الصفقة إلى بيع نهائي في الموسم التالي.