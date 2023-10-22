بعد هتافات بوبي تشارلتون "المقززة" .. مانشستر سيتي يهاجم جماهيره في بيان رسمي!

مانشستر سيتي يهاجم جماهيره...

هاجمت إدارة مانشستر سيتي، جمهور فريقها بسبب تصرفاتهم وهتافهم، ضد السير بوبي تشارلتون، أسطورة مانشستر يونايتد، في مباراة الفريق أمام برايتون بالدوري الإنجليزي.

وتوفى السير بوبي تشارلتون، مساء يوم السبت عن عمر يناهز الـ 86 عامًا، وهتفت ضده جماهير مانشستر سيتي بهتافات مسيئة، أثناء مباراة فريقهم مع برايتون.

ولعب مانشستر سيتي، أمام برايتون يوم السبت في الجولة التاسعة من البريميرليج، وفاز فيها مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جانبها قررت إدارة مانشستر سيتي، ملاحقة أولئك المشجعون، وأطلق نداءً عامًا للحصول على أي معلومات تخصهم، لمنعهم من دخول الملاعب ومعاقبتهم من جديد.

وأصدر مانشستر سيتي بيانًا هاجم فيه تصرفات الجماهير، وجاء في البيان: "يشعر مانشستر سيتي بخيبة أمل شديدة، بعد علمه بوجود هتافات من عدد صغير من المشجعين ضد السير بوبي تشارلتون".

وتابع: "يدين النادي هذه الهتافات بأشد العبارات، ونعتذر لعائلة وأصدقاء السير بوبي، ولجميع العاملين في مانشستر يونايتد".

وأضاف: "يقوم فريقنا الأمن بمراجعة الكاميرات للكشف عن هوية الأشخاص الذين هتفوا بتلك الهتافات، ونناشد الجميع بمساعدتنا للحصول على أي معلومات قد تساعدنا في التعرف على الأفراد المتورطين في مثل الهتافات حتى نتمكن من اتخاذ إجراء مناسب".