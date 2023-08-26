بعد هاتريك رونالدو .. بيرس مورجان يستغل تألق البرتغالي مع النصر للسخرية من مدرب مانشستر يونايتد !

سخرية من تين هاج بسبب تألق رونالدو!

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تحدث الإعلامي الشهير بيرس مورجان، عن تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالأمس في مباراة النصر السعودي أمام الفتح والتي انتهت بفوز العالمي بنتيجة 5-0.

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وتألق رونالدو وسجل ثلاثة أهداف، وصنع هدفًا واستغل مورجان، ذلك لينتقد مجددًا إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد والذي كان سببًا في رحيل النجم البرتغالي عن الشياطين الحمر.

ويعاني مانشستر يونايتد في بداية هذا الموسم بالدوري الإنجليزي حيث سجل هدفًا فقط في أول مباراتين له بالموسم الجديد، ويتأخر الآن في نتيجة مباراته أمام نوتينجهام بنتيجة 2/1.

وسخر مورجان، من تين هاج، قائلًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "أكس" :"بينما يسجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف ويقدم تمريرة حاسمة رائعة لماني، ويبدو أكثر لياقة وجوعًا من أي وقت مضى، تذكر بأن إريك "أنا عبقري، فقط اسألني" اعتبره غير مناسب لفريق مانشستر يونايتد الذي بدونه لا يمكنهم الفوز في أسهل المباريات".

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ويواصل رونالدو، استعداداته لإضافة المزيد من الأهداف إلى رصيده هذا الموسم عندما يواجه النصر فريق الشباب بالمباراة القادمة، بينما سيحاول تين هاج، تعديل بدايته السيئة هذا الموسم، بالمواجهات القادمة له.

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