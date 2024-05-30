بعد نفيه مفاوضاته مع كريم بنزيما .. رئيس فنربخشه يستهدف نجم النصر!

هل ينتقل نجم النصر إلى فنربخشه التركي؟

يبدو أن علي كوتش رئيس فنربخشه التركي، يضع عينه جيدًا على دوري روشن السعودي، من أجل استقطاب أحد نجومه البارزين، فبعد أن نفى مفاوضاته مع الفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد، يستهدف الآن نجمًا آخر في صفوف النصر.

ونفى كوتش كل ما تردد خلال الفترة الأخيرة، بشأن اجتماعه مع النجم الفرنسي كريم بنزيما في اليونان، من أجل ضمه إلى فريقه مع بداية الموسم المقبل.

وكشف موقع "milliyet" التركي عن أن كوتش يُريد ضم السنغالي ساديو ماني نجم نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأضاف الموقع أن علي كوتش يُريد أن يدعم الفريق بنجوم كبار، من أجل مساعدته في الانتخابات المقبلة للنادي، ليستهدف ساديو ماني نجم النصر الحالي والذي لعب في ليفربول وبايرن ميونخ.

كما أن رئيس فنربخشه يستهدف التعاقد مع مدرب عالمي لقيادة الفريق، حيث يتفاوض مع فينتشنزو مونتيلا وماوريسيو بوتشيتينو، بالإضافة إلى البرتغالي جوزيه مورينيو، وفقًا لما أكده الموقع.