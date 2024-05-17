بعد نزال "حلبة النار" .. تايسون فيوري يُنافس كريستيانو رونالدو في السعودية!

رونالدو يتفوق على تايسون فيوري!

يستعد الملاكم العالمي تايسون فيوري لمواجهته المنتظرة أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك، في نزال "حلبة النار"، ولكن هذا النزال جعل الملاكم الإنجليزي يُنافس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر بالسعودية!

وسيقام نزال "حلبة النار" على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، مساء غدٍ السبت بين فيوري وأوسيك.

وكشف موقع "توك سبورت" عن أن فيوري سيحصل على حوالي 115 مليون جنيه إسترليني، مقابل نزاله ضد أوسيك، وهو الأمر الذي يجعله يُنافس الراتب الذي يحصل عليه رونالدو.

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وأضاف الموقع أن رونالدو يحصل على حوالي 131 مليون جنيه إسترليني لكل موسم، ليتفوق على الملاكم الإنجليزي في قائمة أكثر الرياضيين حصولًا على راتب سنوي.

وفرض رونالدو نفسه كواحد من أغنى الرياضيين في العالم، بعد وصوله إلى سن الـ39 عامًا، حيث لعب للعديد من أكبر أندية العالم، وحصل على الكثير من الجوائز البطولات، كما زادت ثروته بانتقاله إلى النصر.

ويأتي في المركز الثالث لاعب السلة الياباني شوهي أوهتان لاعب لوس أنجلوس دودجرز، حيث يحصل على 36.3 مليون جنيه إسترليني، وفي المركز الرابع ماكس فيرستابين بطل الفورمولا 1 والذي يحصل على 35.5 مليون جنيه إسترليني.