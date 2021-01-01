بعد نجاح فاسكيز.. ريال مدريد يستقر على "خليفته" وتكرار تجربته

هل تحدث الصفقة؟

بدأت إدارة ريال مدريد في التخطيط لتكرار تجربة لوكاس فاسكيز، وهذه المرة من خلال أحد منتجات أكاديمية النادي الملكي أيضًا ممن تمت إعارتهم لكسب الدقائق في السنوات الأخيرة.

هذا اللاعب هو خورخي دي فروتوس، الذي ينشط حاليًا في ليفانتي ويصنف بأنه أحد أفضل لاعبي الدوري الإسباني هذا الموسم.

وبحسب ما أشارت له صحيفة "ماركا"، فإن نجاح لوكاس فاسكيز في كسب مكانة أساسية بكتيبة زين الدين زيدان رغم تواضع إمكانياته، طرح فكرة إمكانية تكرار التجربة مع دي فروتوس مرة أخرى.

الفائدة التي تعود على الريال من خلال قدرة فاسكيز على الأداء في أكثر من مركز وبجودة مقبولة إلى حد كبير، جعلت إدارة فلورنتينو بيريز تفكر في جدوى جلب دي فروتوس، خصوصًا أنه قريب للغاية لقدرات الدولي الإسباني.

دي فروتوس البالغ من العمر 24 عامًا هو أحد منتجات أكاديمية كاستيا، وقد تمت إعارته لبلد الوليد ثم بيعه الصيف الماضي إلى ليفانتي نظير 2 مليون يورو.

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يمكن لدي فروتوس اللعب في مركز الجناح الأيمن وكذلك الأيسر ويمكن الاعتماد عليه أيضًا كظهير أيمن، تمامًا مثل فاسكيز الذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم ويبدو أنه لن يمدد إقامته في سانتياجو برنابيو.

وسجل دي فروتوس ثلاثة أهداف هذا الموسم بقميص ليفانتي، إلى جانب صناعته لـ8 آخرين، ليكون بذلك ثاني أفضل صناع اللعب في الدوري الإسباني حتى الآن.

الجدير بالذكر أن فاسكيز بعدما خرج من أكاديمية كاستيا تمت إعارته ثم بيعه إلى إسبانيول، واحتفظت إدارة الريال بقدرتها على إعادته إلى أن تم الأمر في صيف 2015 بناء على رغبة زيدان.

كما تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد يحتفظ بـ50% من حقوق دي فروتوس، مما سيسهل كثيرًا عملية إعادته لفريق العاصمة الإسبانية.