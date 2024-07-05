بعد نجاحه في يورو 2024 .. الاتحاد الأوروبي يعتمد قانون الحكام الجديد رسميًا

بقرار من اليويفا حماية جديدة للحكام...

أقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تطبيق قاعدة جديدة لحماية الحكام في كافة المسابقات التي ينظمها الاتحاد بداية من موسم 2024-2025، بعد نجاحها في بطولة يورو 2024.

وقبل انطلاق بطولة يورو 2024، والتي تستضيفها ألمانيا في الصيف الحالي، كان الاتحاد الأوروبي قد أدخل قاعدة جديدة تمنع اللاعبين من الإحاطة بالحكم في الملعب والتحدث معه.

وتنص القاعدة الجديدة أن قائد كل فريق فقط، هو من يحق له التحدث مع الحكم ومناقشته في أي قرار، وإذا اقترب أي لاعب آخر من الحكم للاعتراض يحصل على بطاقة صفراء على الفور.

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ونشر الاتحاد الأوروبي، بيانًا أشاد فيه بنجاح تلك القاعدة في بطولة اليورو، وسيتم تطبيقها في كافة مسابقات الأندية التي ينظمها الاتحاد، وطلب من اللاعبين الالتزام بهذا القرار والحفاظ على المسافة مع الحكم وعدم محاصرته.

وأشار الاتحاد الأوروبي، في بيانه أنه في حالة كان قائد الفريق هو حارس المرمى، يتم ترشيح لاعب من الفريق للتحدث مع الحكم أثناء اللقاء.

جدير بالذكر أن بطولة يورو 2024، تصل إلى أمتارها الأخيرة بانطلاق مباريات ربع النهائي مساء اليوم السبت، بقمة كبيرة ستجمع بين إسبانيا وألمانيا.