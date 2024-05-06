بعد نجاحها في اليابان .. أسرة "مضادة للجنس" تصل إلى باريس استعدادًا للأولمبياد!

باريس تسير على خطى طوكيو...

وصلت الأسرة المصنوعة من الورق المقوى "المضادة للجنس"، إلى القرية الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس، استعدادًا لانطلاق دورة الألعاب الأوليمبية في شهر يوليو القادم.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تلك الأسرة تهدف إلى تعزيز راحة الرياضيين، كما حدث في أولمبياد طوكيو 2020.

ويتكون هيكل السرير من الورق المقوى، وكذلك الوسائد التي تتكون من ثلاث طبقات، لكل منها سطح مختلف من أكثر الصلابة إلى الأقل.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه لمعرفة المزيج المثالي لكل لاعب، سيتم إنشاء تطبيق خاص للاعبين، من خلالهم سيتم إدخال الوزن والطول، لاختيار الطبقة المثالية بالنسبة لكل شخص.

وكانت اليابان في أولمبياد طوكيو، قد اعتمدت هذا النظام لتوفير نظامًا مثاليًا لراحة الرياضيين أثناء هذا الحدث العالمي.