بعد ميسي .. إنتر ميامي قد يصدم الأندية السعودية بصفقة أخرى!

إنتر ميامي يستغل صفقة ميسي لحرمان الأندية السعودية

يواصل نادي إنتر ميامي قطع الطريق على الأندية السعودية في المنافسة على ضم نجوم الكرة الأوروبية، حيث يفكر النادي الأمريكي في إجراء المزيد من التعاقدات الكبيرة بعد ضم ليونيل ميسي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إنتر ميامي يعمل على إقناع أنخيل دي ماريا وسيرجيو بوسكيتس، للانضمام إلى زميلهم السابق في برشلونة وباريس سان جيرمان.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن دي ماريا الذي أصبح لاعبًا حرًا بعد فترة غير مقنعة مع يوفنتوس يمكنه الآن الانتقال إلى الفريق الذي يملكه ديفيد بيكهام، على الرغم من وجود عروض من كرة القدم المكسيكية، والسعودية، فإن خيار ميامي يبدو مغريًا له، حيث أن إمكانية اللعب مع ميسي لا تقاوم.

من المؤكد أن وصول ميسي إلى ميامي يمثل ثورة في سوق كرة القدم الأمريكية وسيؤدي إلى وصول نجوم أكثر في الأشهر القادمة إلى الدوري الأمريكي.

الجدير بالذكر أن دي ماريا لعب 40 مباراة مع يوفنتوس، وشارك أساسيًا 26 مرة فقط سجل ثمانية أهداف وصنع سبعة آخرين في جميع المسابقات.