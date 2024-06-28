بعد موقف زكريا هوساوي .. نجم اتحادي آخر يرفض الإعارة ويتمسك بالرحيل!

نجوم الاتحاد يرفضون فكرة الإعارة

رفض نجم آخر في صفوف نادي الاتحاد فكرة إعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مفضّلًا الرحيل بشكل نهائي عن صفوف العميد.

وكانت صحيفة "الرياضية" قد أكدت على أن الاتحاد قرر التخلص من 6 لاعبين في صفوفه، سواء بالبيع النهائي أو الإعارة خلال الفترة الحالية، وأن الظهير الأيسر زكريا هوساوي يرفض فكرة الإعارة ويُريد الرحيل أو توقيع مخالصة مالية.

وأكدت صحيفة "عكاظ" على أن عبد العزيز البيشي يرفض هو الآخر فكرة الخروج على سبيل الإعارة، ويتمسك بالرحيل بشكل نهائي عن صفوف النمور.

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وأضافت الصحيفة أن البيشي يمتلك بالفعل عرضين، أحدهما من الشباب والآخر من الخلود الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي، من أجل التعاقد معه.

وكان الاتحاد قد قام بإعارة البيشي إلى صفوف ضمك الموسم الماضي، ليعود مرة أخرى بنهاية الموسم، حيث تبقى في عقده عامين، ويرفض إعارته ويتمسك بالرحيل.